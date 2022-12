Homem morre em despiste em Famalicão

Um homem de 42 anos morreu ao final da tarde desta sexta-feira, num despiste na conhecida como "curva do Conde" em Oliveira S. Mateus, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher a vítima seguia sozinha no veículo que por motivos ainda desconhecidos entrou em despiste quando circulava no sentido Riba de Ave/Delães. Depois do despiste embateu no muro de uma casa.

A equipa da VMER de Famalicão e os Bombeiros de Riba de Ave ainda realizaram manobras de reanimação mas sem sucesso.

As equipas de socorro e a GNR de Riba de Ave estão no local.