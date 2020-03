Hospitais de Famalicão e Santo Tirso suspendem cirurgias não urgentes

Alexandra Lopes Hoje às 20:10 Facebook

O Centro Hospitalar do Médio Ave, com unidades em Famalicão e Santo Tirso, vai suspender, a partir de terça-feira, as cirúrgias não urgentes, convencionais e de ambulatório.

A medida está incluída no Plano de Contingência que está em curso, e cujo objetivo é ajustar os recursos "ao objetivo principal deste momento, a Covid-19".

Entretanto, refere o CHMA, os utentes com cirurgia marcada deverão aguardar pela remarcação da cirurgia.

Em comunicado a unidade de saúde refere que estão a ser tomadas outras medidas "sobre consultas externas e meios complementares de diagnóstico não urgentes, que serão oportunamente divulgadas".