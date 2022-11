Um homem de 86 anos ficou gravemente ferido numa colisão entre a bicicleta onde seguia e um carro em Nine, Famalicão.

Segundo informações concedidas ao JN, o idoso foi assistido no local pelos Bombeiros de Viatodos e pela equipa da VMER e transportado ao hospital de Braga.

A GNR esteve no local. As circunstâncias do sinistro ainda não são conhecidas.