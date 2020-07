Camiões a arder junto a fábrica de tubos em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 16:01, atualizado às 16:05 Facebook

Um incêndio em camiões estacionados na zona industrial de Sam, em Ribeirão, Famalicão, ameaçam chegar a uma fábrica de tubos. Os bombeiros estão no local a tentar evitar estragos maiores.

O incêndio teve início cerca das 15 horas deste domingo, e as autoridades desconhecem para já o que terá estado na origem do fogo que consome as duas viaturas, que estão junto à Camptitubs, mas não chegaram ainda à fábrica de tubos, ao contrário do que o JN anunciou.

No local estão os bombeiros da Trofa e de de Famalicão. Um bombeiro foi transportado para o hospital, devido a ferimentos considerados ligeiros.