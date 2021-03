Incêndio danifica apartamento em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 08:50 Facebook

Um incêndio deixou, no sábado, um apartamento na Rua Saint Fargeau de Ponthierry, em Famalicão, sem condições de habitabilidade e duas pessoas desalojadas. Os dois moradores foram realojados em casa de familiares.

Pouco depois das 22.30 horas, foi dado o alerta para o fogo, que terá deflagrado na zona da sala de um apartamento do rés-do-chão. "A casa ficou sem condições de habitabilidade devido ao fumo que se espalhou por toda a casa", adiantou Sérgio Gomes, comandante dos Bombeiros de Famalicão.

No local, estiveram os Bombeiros de Famalicão e os Famalicenses assim como a VMER do hospital de Famalicão e a SIV de Santo Tirso, que observaram os moradores do local. Ninguém precisou de assistência hospitalar.