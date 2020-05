Alexandra Lopes Hoje às 16:25 Facebook

Um incêndio destruiu, esta terça-feira, o silo de uma carpintaria em Telhado, Famalicão.

O alerta foi dado às 13.38 horas e, cerca de 40 minutos depois, o incêndio estava extinto. As operações de rescaldo prolongaram-se durante cerca de uma hora e meia.

No combate ao fogo estiveram os Bombeiros Famalicenses e os de Famalicão com 18 homens auxiliados por oito viaturas. A GNR de Famalicão esteve no local.