Incêndio deflagrou num cabeleireiro em galeria comercial de Famalicão

Um incêndio num cabeleireiro numa galeria comercial, na Praça D. Maria II, em Famalicão, causou danos materiais no estabelecimento.

O fogo terá deflagrado numa zona do cabeleireiro onde estarão guardados produtos usados na atividade. Os bombeiros conseguiram conter o fogo no local e evitar que se propagasse.

Três pessoas ficaram feridas, dois bombeiros por exaustão e um civil, no incêndio que ficou confinado à zona de armazenagem do cabeleireiro. Os feridos foram assistidos no hospital de Famalicão.

O incêndio está extinto mas no local ainda decorrem operações de rescaldo.

No local estão os Bombeiros de Famalicão e Famalicenses, assim como a PSP.