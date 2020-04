Incêndio destrói anexo em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 11:10 Facebook

Um incêndio destruiu na quinta-feira à noite um anexo de uma habitação em Fradelos, Famalicão. O alerta para o fogo foi dado as 21.59 horas e quando os bombeiros chegaram local o anexo estava tomado pelas chamas.

A principal preocupação dos bombeiros foi que às chamas não se propagassem ao supermercado e à habitação situadas ao lado do anexo. Um carro, lenha, cartão e outros objetos que estavam no interior do anexo ficaram destruídos.

Os Bombeiros de Famalicão combatem as chamas com cinco veículos e 13 operacionais e os Bombeiros da Trofa com sete operacionais apoiados por duas viaturas. A GNR de Famalicão esteve no local.