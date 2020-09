PJ investiga Incêndio que feriu mãe e filho em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 19:20, atualizado às 21:35 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar um incêndio que feriu com gravidade um jovem de 21 anos e a mãe, em Arnoso de Santa Eulália, Famalicão.

O fogo deixou a habitação destruída e o jovem com 70% do corpo queimado. A mãe, de 47 anos, sofreu queimaduras nas mãos e na zona da cabeça.

O fogo deflagrou pouco depois das 18 horas e os gritos por socorro das vítimas alertaram os vizinhos. "Cheguei a casa e ouvi gritar por socorro", contou uma vizinha que foi de imediato em auxílio. "Vim logo acudir", notou acrescentando que o marido, bombeiro de profissão, estava a chegar do trabalho e foi logo em socorro. As vítimas já estavam no exterior da casa que estava tomada pelas chamas.

Os Bombeiros Famalicenses e as VMER"S de Famalicão e de Barcelos transportaram os feridos ao hospital de S. João, no Porto.

A GNR de Famalicão esteve no local mas as circunstâncias em que ocorreu o incêndio vão agora ser apuradas pela Polícia Judiciária, que já esteve a recolher indícios.