Um incêndio destruiu, na madrugada desta quarta-feira, uma casa em Nine, Famalicão.

A habitação ficou sem condições de habitabilidade, pelo que o morador vai agora ser realojado em cada de familiares.

O alerta para o fogo foi dado às quatro da manhã. Os Bombeiros Famalicenses e os de Viatodos combateram as chamas com 19 homens, apoiados por seis viaturas. A GNR de Famalicão também esteve no local.