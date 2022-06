Incêndio em Telhado causa um ferido ligeiro

Alexandra Lopes Hoje às 21:48, atualizado às 23:20 Facebook

Um incêndio numa habitação na localidade de Telhado, em Famalicão, causou um ferido ligeiro.

Segundo as informações que o JN conseguiu apurar a habitação foi tomada pelas chamas e ardeu também o carro que estava na garagem.

Cerca das 23 horas, o fogo estava em fase de rescaldo. Segundo informações dos bombeiros, as primeiras indicações dão conta que a ignição do incêndio possa ter estado num incidente com gás.

Os moradores foram retirados da habitação mas um sofreu ferimentos ligeiros, um homem de 78 anos, que foi transportado ao hospital por inalação de fumo e ansiedade.

Foram mobilizados para o local meios dos Bombeiros Famalicenses e dos Bombeiros de Famalicão