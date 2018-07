400 ofertas de emprego na Feira da Formação e Emprego de Famalicão

Alexandra Lopes 26 Abril 2018 às 18:10 Facebook

Há cerca de 400 empregos disponíveis na Feira da Formação, Qualificação e Emprego que decorre até esta sexta-feira, no Lago Discount, em Ribeirão, Famalicão.

A iniciativa que reúne estabelecimentos de ensino, entidades formadoras e empresas abriu esta quinta-feira, e tem disponíveis vagas de emprego em várias áreas. A área agroalimentar é onde existem mais vagas de trabalho.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher ,são mais de 120 vagas de trabalho na área agroalimentar sendo que no setor automóvel existem cerca de uma centena de postos de trabalho à procura de candidatos. Estas são as áreas onde a oferta é maior mas existem também ofertas de emprego no setor têxtil e na agricultura, entre outras.

"O número de ofertas de emprego surpreendeu-me", adiantou o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, que visitou a feira na tarde desta quinta-feira. Segundo o autarca, a Feira da Formação, Qualificação e Emprego tem-se repetido todos os anos com o objetivo de aproximar o mercado de trabalho das escolas e mostrar a oferta formativa que existe aos estudantes que estão a avançar para uma nova etapa. Por outro lado, pretende também mostrar que empregos estão no mercado.

"É uma forma de aproximação às entidades formativas e às escolas", adiantou Elsa Rodrigues e Rui Silva, da Continental, que está presente na iniciativa e procura candidatos nas áreas de engenharia mecânica, eletrotécnica e de computadores, informática e engenharia e gestão industrial.

Já António Rodrigues, da Aesacademy, quer dar a conhecer as possibilidades formativas que a sua empresa oferece. "Queremos dar-nos a conhecer à camada mais jovem, porque muitas vezes podemos repescar jovens que aqui podem continuar o projeto da vida deles", adiantou.