51 curtas metragens a concurso em festival de cinema jovem em Famlicão

Alexandra Lopes Hoje às 11:11

São 51 as curtas metragens que estão a concurso na edição deste ano do Festival de Cinema Jovem Ymotion, promovido pela Câmara de Famalicão.

O concurso recebeu cerca de uma centena de candidaturas mas só 51 foram selecionadas para a avaliação final do júri, constituído pelo argumentista Tiago R. Santos, os jornalistas Maria João Rosa e Tiago Fernando Alves, a atriz Teresa Tavares e o realizador Fernando Vendrell.

Os vencedores vão ser anunciados no dia 10 de novembro, na gala final do festival, na Casa das Artes de Famalicão, às 21h30.

São sete as categorias a concurso: "Grande Prémio Joaquim de Almeida" no valor de 2500 euros, "Prémio Escolas Secundárias" no valor de 850 euros, "Prémio Público",no valor de 350 euros, "Prémio Melhor Animação" no valor de 600 euros e prémios para "Melhor Ator/Atriz", "Melhor Direção Fotografia" e "Melhor Banda Sonora Original" no valor de 250 euros

O público vai poder ver as curtas metragens a concurso numa mostra que decorre nos dias 3,5,6,7 e 8 na Casa da Juventude de Famalicão, e no dia 4 na Casa de Esmeriz.

A par das curtas metragens que integram a competição o Ymotion vai ainda, contar com uma mostra sobre "O Novissimo Cinema Português". O crítico de cinema Rui Pedro Tendinha fez uma seleção de filmes que serão exibidos no dia 9 de novembro, no Centro de Estudos Camilianos.