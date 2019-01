Hoje às 14:17 Facebook

Um homem de 52 anos ficou ferido com gravidade, na manhã desta segunda-feira, em Joane, Famalicão depois de uma viga de ferro lhe ter atingido o pé.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher a vítima estaria a trabalhar numa obra quando ficou ferido. Foi assistido no local pela VMER do hospital de Famalicão e pelos Bombeiros Famalicenses e transportado ao hospital de Braga.