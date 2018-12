Acidente de trabalho mata homem em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 15:07 Facebook

Um homem de 54 anos morreu na manhã desta sábado, num acidente de trabalho em Ribeirão, Famalicão.

O homem estaria a realizar trabalhos no telhado de uma empresa quando caiu de uma altura de cerca de 4 metros. Foi assistido pela Cruz Vermelha de Ribeirão e pela equipa da VMER de Famalicão, mas, apesar das tentativas de reanimação, acabou por falecer no local.

O cadáver foi transportado pelos Bombeiros Famalicenses à morgue do hospital de Famalicão.

A GNR de Famalicão esteve no local mas as circunstâncias do sinistro serão investigadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho.