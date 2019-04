Alunos de externato de Famalicão insolvente vão para outra escola

Alexandra Lopes Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Os cerca de 180 alunos do Externato Delfim Ferreira, em Riba de Ave, em Famalicão, que foi declarado insolvente vão ter de terminar o ano letivo num outro estabelecimento de ensino.

O Ministério da Educação decidiu, segundo Nelson Costa, representante dos pais, transferir as turmas para a escola de Joane.

Os pais tentaram os filhos continuassem até ao final do ano letivo no externato mas tal não se concretizou. Nelson Costa adiantou que depois de reuniões com o Delegado Regional de Educação ficaram na "expetativa" porque lhes foi dito que iam "tentar viabilizar o ano letivo" até ao fim. "O que aconteceu é que andaram a enredar durante 15 dias, deixando-nos na expectativa, para agora pura e simplesmente nos dizerem que não há nada a fazer", afirmou.

O representante dos pais lamenta que da parte do Ministério da Educação não tenha havido uma resposta para a viabilização ou não do ano letivo no externato, e que essa apenas tenha existido depois de insistência.

O Externato Delfim Ferreira começou a sentir dificuldades após os cortes no financiamento das escolas com contratos associação. Em março foi declarado insolvente depois do Plano Especial de Revitalização ter sido recusado. Tem um passivo de cerca de quatro milhões de euros.