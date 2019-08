As comemorações dos 150 anos do nascimento de Júlio Brandão

Alexandra Lopes Hoje às 16:44 Facebook

Começam na sexta-feira as comemorações dos 150 anos do nascimento do poeta, dramaturgo, cronista, comentador literário, professor e jornalista Júlio Brandão. Nasceu num prédio já demolido em Famalicão, na rua de Santo António, onde será descerrada uma placa comemorativa.

Do programa comemorativo faz parte a concretização de um mural artístico na escola básica a quem o poeta emprestou o nome e a execução de uma exposição sobre a "Vida e Obra de Júlio Brandão", na Biblioteca Camilo Castelo Branco. Será ainda lançada uma edição fac-similada da obra "O livro de Aglaïs" e, em 2020, haverá uma conferência nacional comemorativa e evocativa dos 150 anos do nascimento de Júlio Brandão e o lançamento do catálogo da exposição sobre "Vida e Obra de Júlio Brandão".

Ao longo dos anos, foram várias as homenagens feitas pela Câmara de Famalicão à memória de Júlio Brandão. Nasceu em Famalicão, mas com cinco anos foi morar para o Porto com a família, embora nunca tenha perdido a ligação à terra natal.