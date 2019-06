Atividades culturais descentralizadas envolvem a comunidade de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 16:43 Facebook

Envolver a comunidade na criação de iniciativas culturais e promover o acesso à fruição cultural são dois dos objetivos do projeto "Há Cultura", dinamizado pela Câmara de Famalicão.

A Autarquia pretende formar novos públicos e criar novas dinâmica culturais um pouco por todo o concelho aproveitando as dez comissões sociais inter freguesias, de modo a descentralizar a oferta cultural. A capacitação dos agentes culturais locais é uma outra meta do programa.

Cada uma das comissões constitui um grupo de trabalho para a dinamização cultural de modo a que a própria comunidade organize atividades culturais, sempre com o apoio e orientação da equipa do programa "Há Cultura".

O programa cultural descentralizado de cada grupo começa já em julho, como experiência, mas apenas no último trimestre do ano estará em "pleno funcionamento". Pretende-se que haja uma agenda trimestral.

"Queremos convidar as pessoas a frequentar as atividades culturais porque os hábitos vêm daí", adiantou Leonel Rocha, vereador da Cultura na apresentação do programa. "Não havendo hábitos, não é porque as iniciativas são divulgadas que as pessoas vão", acrescentou.

Para o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, esta é uma das etapas "mais relevantes" do ciclo autárquico que vai a meio. "É uma proposta qualificadora", afirmou notando que se trata de uma "dinâmica descentralizada" que estará mais próxima das pessoas. Envolvendo a comunidade a desenvolver atividades para ela própria, o autarca considera que é dada uma resposta com "mais qualidade", ao mesmo tempo que se capacitam os agentes culturais locais. Por isso, lançou o desafio a que todos se juntem ao programa.

Paulo Cunha considera que só daqui a dois anos será possível avaliar o programa "Há Cultura".

E é já em julho que começam algumas iniciativas descentralizadas como a peça de teatro "Fado do Bêbado", promovida pela Junta de Freguesia de Landim e pelas produções Arco da Velha, a decorrer no Largo do Mosteiro de Landim ou a iniciativa "Lousado tem Talentos", organizada pelo Grupo de Jovens, Junta de Freguesia de Lousado e Câmara Municipal.