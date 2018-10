ATP e Câmara de Famalicão assinam acordo para apoiar internacionalização

Alexandra Lopes Hoje às 17:44 Facebook

A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) e a Câmara de Famalicão assinaram estar terça-feira, um protocolo de cooperação para o desenvolvimento de estratégias para a economia, empreendedorismo e internacionalização das empresas famalicenses do setor.

O grande objetivo do acordo é apoiar a internacionalização das firmas têxteis, e alargar a base exportadora diversificando mercados, através da "criação e diversificação de oportunidades que promovam a capacitação das empresas e empresários e uma visão internacional da economia".

A Câmara de Famalicão vai assim, apoiar a participação de empresas em feiras e outras ações internacionais reforçando desta forma as "condições" para que as empresas de Famalicão se possam desenvolver no estrangeiro.

Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão salientou, na assinatura do protocolo, a "genuína cumplicidade" entre a Autarquia e a ATP, sublinhando que se tratou da formalização da cooperação que já tem existido entre as duas instituições. O autarca notou que o intuito é "criar um contexto de apoio" para auxiliar as empresas na internacionalização.

Por seu lado, o presidente da ATP, Paulo Melo destacou a importância das parcerias, e o crescimento da internacionalização das empresas do setor em valor.