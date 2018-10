Hoje às 16:42, atualizado às 16:44 Facebook

A Câmara Municipal de Famalicão já investiu, desde o início do ano, mais de 900 mil euros no apoio às instituições sociais do concelho.

Só na última reunião do executivo municipal, a autarquia aprovou sete propostas para a atribuição de apoios no valor de 213 mil euros a outras tantas instituições. A maioria dos investimentos diz respeito a comparticipações de obras sociais.

