Camião destruído pelas chamas na A3 em Famalicão

Um incêndio destruiu, na manhã desta sexta-feira, a cabine de camião, e danificou parte do toldo do atrelado na A3, na zona de Sezures, em Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o pesado de mercadorias circulava no sentido Famalicão/Braga quando o condutor se apercebeu do fogo. Circulava sem carga.

Entretanto, as chamas propagaram-se do pesado de mercadorias a uma zona florestal mas foram extintas rapidamente. A autoestrada esteve cortada no local durante cerca de meia hora, mas neste momento a circulação está apenas condicionada.

Os Bombeiros de Famalicão e Famalicenses estiveram no local com 21 elementos apoiados por seis veículos.