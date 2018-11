Hoje às 16:14 Facebook

No sábado, a jovem famalicense Inês Silva, que representa o Clube de Xadrez A2D, da escola Didáxis, arrecadou o título nacional feminino sub-18, depois de ter obtido 5,5 pontos em 7 possíveis no Campeonato Nacional de Jovens, que decorreu no Pavilhão das Meirinhas, em Pombal.

Apesar de ter vencido, na última sessão, o vice-campeão nacional absoluto, Inês Silva foi infeliz nos critérios de desempate e terminou no 4.º lugar absoluto.

