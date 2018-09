CESPU lança cursos profissionais financiados em Famalicão

Hoje às 15:09 Facebook

A CESPU abriu candidaturas, para o próximo ano letivo, aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP), formações de dois anos ministradas exclusivamente no ensino politécnico.

O primeiro a ser lançado é o Curso Técnico Superior Profissional de Termalismo e Bem-Estar, ministrado na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Famalicão, e que apresentará propinas inferiores às do setor público. Uma aposta para "atrair mais alunos e possibilitar o acesso a este tipo de formação a um maior número de jovens", afirma a instituição em nota à imprensa.

