Choque entre três carros faz três feridos em Famalicão

Três feridos ligeiros são o resultado de um acidente entre três viaturas na noite desta terça-feira, na Avenida Portas do Minho, em Ribeirão, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, uma das viaturas envolvidas no sinistro terá entrado em despiste e colidido com outra que seguia em sentido contrário. Entretanto, um terceiro carro chocou com as duas viaturas acidentadas.

Os Bombeiros de Famalicão e a VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave socorreram as vítimas.

A BT da GNR de Braga e militares da GNR de Famalicão estão no local.