Ciclovia entre Famalicão e Póvoa de Varzim entra em obras durante um ano

As obras para requalificar a ciclovia que liga Famalicão à Póvoa de Varzim começam esta terça-feira.

A empreitada vai aproveitar a plataforma da antiga linha do caminho-de-ferro entre Famalicão e a Póvoa e transformar a atual ciclovia numa via para circulação pedonal e ciclável com condições.

A intervenção será realizada num total de 10 quilómetros, no concelho de Famalicão, que se junta à obra realizada em território da Póvoa de Varzim, totalizando um total de 30 quilómetros.

De acordo com a Câmara de Famalicão, que lança esta terça-feira a obra no seu território, o objetivo é dotar a via de "vida própria e utilidade", potenciando a "sua utilização como infraestrutura de mobilidade através da utilização de meios suaves e de transporte".

A obra vai decorrer durante um ano, tratando-se de um investimento de cerca de 1,9 milhões de euros financiado por fundos comunitários.