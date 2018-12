Colisão em Famalicão deixa motociclista gravemente ferido

Alexandra Lopes Hoje às 12:34 Facebook

Um homem de 39 anos ficou ferido com gravidade numa colisão entre a mota que conduzia e um carro, na avenida Jorge Reis, na EN 206, em Outiz, Famalicão.

A violência do embate fez com que o motociclista, residente no concelho de Guimarães, fosse projetado alguns metros e sofresse várias fraturas. Foi assistido no local pelos Bombeiros Famalicenses e pela equipa da VMER de Famalicão, e depois transportado ao hospital de Braga.

A colisão aconteceu por volta das 10.30 horas e congestionou o trânsito.