Um homem ficou ferido com gravidade na manhã desta segunda-feira, numa colisão entre uma mota e um carro no Louro, em Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a colisão entre os dois veículos ocorreu pouco antes das seis da manhã.

O condutor do motociclo sofreu vários traumatismos. Foi assistido no local pela equipa da VMER do hospital de Famalicão e pelos Bombeiros Famalicenses, que o transportaram ao hospital de Braga.

A GNR de Famalicão registou o acidente.