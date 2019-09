Cultura e identidade de Famalicão disponíveis em plataforma online

Alexandra Lopes Hoje às 10:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A plataforma online Famalicão ID 2.0 quer dar a conhecer a cultura e identidade do concelho através da disponibilização de informação sobre o património material e imaterial.

Começou em 2014 por disponibilizar informação sobre o património e bens culturais, mas cinco anos depois vais mais além, e apresenta um vasto conjunto de informação sobre o concelho acessível a todos na internet. "A informação é tratada de forma individual mas está toda integrada", explicou João Machado, do gabinete do Património da Câmara de Famalicão, que apresentou a plataforma.

Mas, realçou João Machado, é uma plataforma sempre em construção, que também se alarga com o contributo e pelo contributo de todos.

"Se não estiver ao alcance de todos, não existe, por isso avançamos com esta plataforma", adiantou Leonel Rocha, vereador da Cultura da autarquia. "É uma plataforma dinâmica e todos estão convidados a complementar", afirmou notando que o objetivo é fazer com que a investigação sobre Famalicão possa "servir a todos, mas de um modo particular aos famalicenses".

O site apresenta menus como património material e imaterial, a história, a comunidade, documentos, eventos e roteiros, mas permite que cada um pesquise aquilo que lhe interessa.