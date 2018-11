Despiste condiciona trânsito na A7

Alexandra Lopes Hoje às 21:16 Facebook

O despiste de uma viatura na A7, na zona de Seide S. Miguel, em Vila Nova de Famalicão, levou ao corte da via, no sentido Famalicão/Guimarães, durante algum tempo. Entretanto, a faixa de rodagem já reabriu embora a circulação ainda esteja congestionada.

Segundo as informações que o JN recolheu pouco passava das 20 horas quando uma viatura que circulava no sentido Guimarães/Famalicão terá entrado em despiste e foi parar à faixa de rodagem no sentido contrário. Outras viaturas que aí circulavam colidiram. Vários destroços ficaram espalhados pela via.

Ao que conseguimos apurar junto de fonte dos bombeiros do acidente resultaram dois feridos ligeiros que recusaram ser transportados ao hospital.

Para o local foram mobilizados 15 elementos dos Bombeiros Voluntários de Famalicão apoiados por cinco carros. A BT da GNR de Fafe está no local.