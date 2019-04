Duas escolas renovadas para receber 400 alunos após as férias

Alexandra Lopes Hoje às 15:34, atualizado às 15:40 Facebook

As escolas básicas Conde S. Cosme e de Riba de Ave, no concelho de Famalicão, foram requalificadas e ampliadas, num investimento total de cerca de 1,3 milhões de euros.

Após as férias, os cerca de 400 alunos vão começar o terceiro período em estabelecimentos de ensino completamente renovados. A escola Conde S. Cosme foi ampliada com a construção de um refeitório, além de uma biblioteca, sala de professores e recreio coberto. Foi também construído um campo de futebol com relva sintética.

Já em Riba de Ave, onde o investimento foi superior a 500 mil euros, o edifício foi totalmente requalificado e a ampliação serviu para a criação de mais duas salas de aula, uma sala de apoio, biblioteca, sala de professores, recreio coberto e espaço desportivo com relvado sintético.

Os investimentos foram cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

"Com estas duas escolas reabilitadas, o Parque Escolar de Vila Nova de Famalicão dá um enorme salto em termos de qualidade e excelência de condições", afirmou Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão em nota enviada à imprensa.

Entretanto, a autarquia já está a preparar intervenções nas escolas básicas de Arnoso Santa Eulália, Avidos e Mões. Os estabelecimentos de ensino de Vilarinho das Cambas e da Estalagem, em Vermoim, também serão reabilitados.

"Outras obras poderão surgir, porque a qualidade do parque escolar é sempre um trabalho inacabado. Há sempre melhoramentos a fazer e intervenções necessárias", salientou o autarca.