Em Requião são pais que garantem aulas extracurriculares

Alexandra Lopes Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Na escola do 1.º ciclo de Requião, professores e pais desenvolveram um projeto diferenciador, para permitir aos alunos uma melhor rentabilidade e a frequência de atividades distintas.

A componente letiva decorre apenas durante o período da manhã. As tardes são reservadas às atividades extracurriculares, geridas pela associação de pais, e às aulas de apoio ao estudo.

O projeto começou a ser pensado pelo quadro docente da escola e pelos pais. Depois de vários ajustes em anos anteriores, foi implementado este ano letivo. Para já, encarregados de educação e professores fazem um "balanço positivo". "O tempo de concentração é muito maior do que quando tínhamos o horário normal", diz Margarida Moreno. A professora coordenadora do estabelecimento de ensino sublinha, ainda, que existe agora maior rentabilidade dos alunos, visível no avanço da matéria e na consolidação de conhecimentos.