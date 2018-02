Empresários do Norte desafiados a exportar mais por via digital

Hoje às 15:45, atualizado às 15:47 Facebook

Twitter

Os industriais e empresários do norte de Portugal vão ser desafiados a aumentar as suas exportações através de abordagens digitais ao mercado global. A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e a Isobar arrancaram, na quinta-feira, com este desafio em Vila Nova de Famalicão, no workshop "O Futuro dos Negócios é Digital".

Cerca de meia centena de empresários do Norte participou no workshop que incidiu sobre os desafios da transformação digital dos negócios, a exploração efetiva dos mercados globais por via digital e as abordagens profissionais e as melhores práticas do marketing digital.

"Quem perder o comboio da transformação digital não vai sobreviver no mercado global" afirma Nuno Frazão, CEO da empresa Isobar que acabou de lançar uma Parceria Digital para a Indústria e PME do norte de Portugal.

Esta parceria digital estabelece canais de cooperação, intercâmbio e partilha regular de informação, através de newsletters, encontros e conferências sobre tendências digitais, evolução tecnológica, oportunidades no domínio da transformação digital dos negócios e do marketing digital, case-studies e histórias de sucesso das empresas parceiras.

No final do evento de Vila Nova de Famalicão, Nuno Frazão demonstrou estar agradado com o que viu e ouviu. "Estes empresários do norte compreenderam o que está em jogo e tomaram consciência dos desafios que têm de superar", adiantou.

Foram já realizados nove workshops gratuitos organizados em parceria com as associações empresariais. O futuro passa por alargar esta parceria digital, nas suas quatro componentes, a mais empresas, continuar a fazer workshops ao longo de 2018 e criar respostas concretas para as dificuldades e necessidades das empresas.