Espaço provisório acolhe comerciantes até reabilitação do mercado de Famalicão

As obras de reabilitação do Mercado Municipal de Famalicão começam já no próximo dia 10 de julho, por isso, os comerciantes vão mudar-se para um local provisório. A partir do dia 3 de julho estarão provisoriamente alojados no Fagricoop - Cooperativa Agrícola e dos Produtores de Leite de Famalicão.

O mercado provisório vai ter dez espaços de ocupação diária e 14 de ocupação cíclica, tendo já uma "nova abordagem à natureza e dinâmica do futuro Mercado Municipal". Para isso, o funcionamento vai ser acompanhado de um plano formativo para comerciantes, vendedores e trabalhadores.

O objetivo é "capacitar e apoiar os comerciantes, por forma a que desenvolvam novas ferramentas e conhecimentos nas áreas de higiene e segurança alimentar, marketing e exposição de produtos, atendimento, sustentabilidade, logística e armazenamento, assim como uma abordagem aos princípios e regras legais de funcionamento do comércio".

Trata-se, diz a Câmara Municipal, em nota enviada à imprensa de um modelo de funcionamento "informal e de grande proximidade".

A formação foi construída em parceria com o Centro Qualifica, Associação Comercial e Industrial de Famalicão e Didáxis de Riba de Ave, e vai abranger cerca de 80 pessoas durante cerca de um ano.

O espaço provisório vai funcionar durante um ano, durante o qual decorrerá a reabilitação do Mercado Municipal, orçada em 3,3 milhões de euros cofinanciados pelo Norte 20202 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Depois de renovado o mercado vai funcionar com uma nova abordagem transformando-se num local de "trocas comerciais" mas também de "encontros e de saberes".