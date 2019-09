Espetáculo põe em palco "Aldeias em Festa"

Alexandra Lopes Hoje às 16:01 Facebook

Meia centena de pessoas dos nove aos 90 anos transformaram-se em músicos e, no domingo, apresentam-se em palco com o espetáculo musical, no âmbito do projeto "Aldeias em Festa", promovido pela Câmara de Famalicão através da Comissão Social Interfreguesias de Bairro, Carreira, Bente, Delães, Ruivães e Novais.

O espetáculo acontece às 18.30 horas, no Centro Social de Bairro, em Famalicão.

O projeto começou em abril, e pretende recriar sonoridades de vários instrumentos musicais tradicionais que se conjugam com outros, menos tradicionais. O intuito é que haja uma partilha de experiências de todos através de hábitos e tradições de cada território. O espetáculo resulta desta recriação e do contributo de cada participante com a orientação de uma equipa artística, tendo ainda sido convidados agrupamentos musicais, bandas de garagem, ranchos folclóricos, bandas filarmónicas e grupos corais.

O Aldeias em Festa enquadra-se no "Há Cultura", um projeto de programação e criação cultural descentralizada criado para que haja em todo o concelho um maior e melhor acesso à cultura. O objetivo é conseguir uma agenda cultural periódica descentralizada que levará eventos culturais diferenciadores e participativos às diferentes freguesias de Famalicão.