O estádio municipal de Famalicão vai ser requalificado para melhorar as condições de segurança e comodidade e cumprir os requisitos necessários das competições. Projeto foi apresentado esta sexta-feira de manhã pela Câmara de Famalicão.

Autarquia vai investir oito milhões de euros na obra. A empreitada vai seguir agora para concurso público e deverá estar concluída em 2021.

Segundo explicou o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, o objetivo é realizar a obra sem que as atividades desportivas tenham de ser suspensas.

As duas bancadas existentes atualmente vão ser ampliadas pelo que o estádio ficará, depois da obra, com sete mil lugares, incluindo lugares para pessoas com mobilidade reduzida. O espaço debaixo das bancadas vai receber bares, sanitários e salas de primeiros socorros, e os balneários serão redimensionados assim como as áreas técnicas e médicas.

O relvado vai ser rebaixado por forma a criar uma maior "proximidade" com o público, o que ao mesmo tempo vai permitir a ampliação das bancadas. O projeto prevê ainda a construção de um edifício onde estarão instaladas as valências necessárias à realização de jogos oficiais e áreas administrativas e sociais.

"Trampolim" para chegar a outros patamares

Paulo Cunha destacou a importância de renovar o equipamento desportivo acompanhando assim os "projetos desportivos" do Futebol Clube de Famalicão. Acrescentou que este projeto pode ser um "trampolim" para o clube chegar a outros patamares nacionais e internacionais.

Por outro lado, adiantou que se trata de um dos "maiores investimentos públicos" no concelho, que compreende três dimensões, a inteligência, a inclusão e a sustentabilidade.

"Há um relação entre este complexo e o meio, queremos que traga vitalidade à comunidade, e que fortaleça a dinâmica da cidade", afirmou o autarca notando que também trará "consequências económicas" para a cidade.

Jorge Silva, presidente do Futebol Clube de Famalicão, que utiliza o estádio, notou que se trata de um "projeto fundamental". "Este é o pontapé de saída para um projeto que só com infraestruturas fortes pode acontecer. Entendemos que só podemos crescer se tivermos um estádio moderno e eficiente", adiantou. "Acreditamos que o caminho que começamos a trilhar há uns anos vai ser solidificado", concluiu.