Euromilhões vencedor registado em café de Famalicão

Os 61 milhões do primeiro prémio do Euromilhões sorteado terça-feira à noite vão ser entregues a um apostador que registou a aposta no café Ribeiro, em Lousado, Vila Nova de Famalicão.

Esta é a primeira vez que o café dá um primeiro prémio do Euromilhões, tendo lá sido registado "há muitos anos" um Totoloto vencedor, revelou Margarida Ribeiro.

A funcionária do café não sabe quem será o contemplado com os 61 milhões de euros, já que o estabelecimento se situa numa zona onde passa muita gente de fora, devida à muita indústria existente no local.