Famalicão afirma-se como Cidade Têxtil

Alexandra Lopes Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Famalicão quer afirmar-se como Cidade Têxtil, marca que pretende fazer a ligação entre a cidade, as empresas e as pessoas. Além da tradicional ligação do concelho à área têxtil, Paulo Cunha, presidente da câmara de Famalicão, considera que há "desafios para o futuro".

Por isso, a marca Famalicão - Cidade Têxtil quer "promover a responsabilidade social das empresas, aproximar os jovens do setor, atrair novas competências e talentos para a industria têxtil e vestuário, e influenciar pais e educadores para a nova realidade da área".

Até porque, frisa o autarca, o concelho de Famalicão acolhe 856 empresas do ramo têxtil, uma indústria que dá mais de 11 mil empregos. No concelho, a indústria têxtil concretiza 771 milhões de euros de volume de negócios e 475 milhões de euros em exportações.

Paulo Cunha nota que é um setor que tem evoluído, nomeadamente quanto aos têxteis técnicos, em que é necessário começar a apostar. A marca "Famalicão - Cidade Têxtil" vai, a partir de agora, promover iniciativas que interliguem a cidade, as indústrias e as pessoas para continuar esta aposta.