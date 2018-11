Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Afinal, não será em 2019 que Famalicão vai ter Loja do Cidadão.

No próximo ano, o Governo prevê a abertura de sete Lojas de Cidadão, mas nesse lote não consta a de Famalicão. Isso mesmo confirmou o deputado famalicense Jorge Paulo Oliveira, no decorrer do debate do Orçamento do Estado (OE) para 2019, que, em nota à imprensa, diz que o Governo "falta estrondosamente à sua palavra".

Leia mais em famatv.pt