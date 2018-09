Famalicão vai ter postos de carregamento de veículos elétricos

Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Famalicão vai ter um posto normal de carregamento de veículos elétricos e um posto de carregamento rápido. O equipamento vai ser instalado na rua Luís Barroso, e estima-se que esteja a funcionar em outubro.

O protocolo para a instalação do equipamento foi aprovado esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal. O documento prevê que a Câmara Municipal isente a empresa responsável pela instalação de taxas municipais durante a construção e concessão, atribua as licenças de utilização e disponibilize um espaço para tal. A empresa suportará os custos de fornecimento de energia até à "entrada em mercado" dos postos de carregamento.

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha considera que esta é apenas uma primeira fase para a promoção da mobilidade sustentável. Para o autarca trata-se de trazer uma "ferramenta útil" para quem já possui veículos elétricos mas é também "um estímulo" para a restante comunidade. O objetivo é, segundo o autarca alargar estes postos a outros pontos do concelho. Alexandra Lopes