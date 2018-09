Festival apresenta 150 cervejas artesanais em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 09:58 Facebook

A Praça D. Maria II, em Vila Nova de Famalicão, recebe, no próximo dia 20, o festival da cerveja - Famalicão Beer Fest - que vai contar com mais de 150 cervejas artesanais.

A iniciativa decorre de 20 a 23, é organizada pelo Círculo de Cultura Famalicense com o apoio da Câmara Municipal, e conta com a presença de 15 produtores de cerveja acompanhados por propostas de comida de rua.

Segundo nota enviada à imprensa pela Autarquia famalicense, além da mostra de cervejas, o Famalicão Beer Fest vai contar com um programa de animação com música ao vivo, dj"s e dança.

No dia 23, quinta-feira, o festival abre às 18 horas e encerra às 24 horas. No dia seguinte, o horário de abertura mantém-se mas o de encerramento atrasa uma hora. Já no dia 25, sábado, o encerramento mantém-se, e a abertura está marcada para as 12 horas. No último dia, domingo, a abertura é às 12 horas e o fecho às 24 horas.