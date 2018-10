Fogo destrói carro em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Um incêndio destruiu uma viatura que estava estacionada na zona industrial de Mouquim, em Vila Nova de Famalicão, esta quinta-feira de manhã.

O alerta chegou aos bombeiros por volta das 10.15 horas, que se depararam com a viatura tomadas pelas chamas.

O carro, um BMW, estava estacionado em frente ao pavilhão onde o proprietário trabalha.

No combate às chamas, estiveram os Bombeiros Famalicenses e os Bombeiros de Viatodos, com 11 elementos apoiados por cinco viaturas. A GNR de Famalicão também esteve no local.