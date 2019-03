Gabinete de apoio ao emigrante de 2ª geração para atrair investimento

Alexandra Lopes Hoje às 14:22 Facebook

O concelho de Famalicão junta-se aos 30 municípios que já têm gabinetes de apoio ao emigrante denominados de 2ª geração. Estas estruturas dispõe de valências de apoio ao investimento de emigrantes em Portugal, e ao micro e pequeno investimento que se quer internacionalizar aproveitando a existência de comunidades portuguesas no estrangeiro.

O protocolo da Câmara de Famalicão com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas para a concretização deste gabinete foi assinado na manhã desta sexta-feira, com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

O governante adiantou que o gabinete de apoio ao emigrante que já existe em Famalicão há dez anos é um dos que tem registado maior atividade. Nos últimos cinco anos, disse, foram realizados 1200 atendimentos, e só no ano passado foram 400, e abertos 50 processos.

"Até agora estes gabinetes tinham uma função essencialmente social, apoiando nomeadamente no que diz respeito à recuperação de pensões e subsídios, também na formação, reconhecimento e validação de competências educativas, assim como na importação de bens pessoais. A partir de agora, os gabinetes vão inserir uma unidade de apoio ao investidor da diáspora, assumindo funções económicas e apoiando e promovendo o investimento", explicou José Luís Carneiro.

Até porque, notou o governante, "há dados muito importantes na Diáspora para a economia portuguesa não só ao nível das remessas enviadas para Portugal". "As exportações têm crescido para os países onde existem "alicerces da comunidade portuguesa", continuou. Por outro lado, referiu que cerca de 25% do turismo português tem "ascendência portuguesa".

José Luís Carneiro anunciou que "dentro de dias" o Governo anunciará um "vasto" conjunto de medidas para incentivar e apoiar o regresso dos emigrantes a Portugal. "A nossa aposta é dar cada vez mais apoio ao regresso", referiu o governante,

Atualmente, existem 157 gabinetes de apoio ao emigrante e 30 de 2.ª geração.

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha destacou as novas competências que o gabinete de 2ª geração permite. "Traz mais qualidade e mais meios de intervenção", adiantou.

O autarca referiu que a nova plataforma da Autarquia "Famalicenses pelo Mundo" permite que os emigrantes se registem e que o contacto e partilha de experiências seja facilitado.