Alexandra Lopes 03 Maio 2018 às 10:47



Um homem de 63 anos caiu de um muro, com uma altura de cerca de seis metros, e morreu, em Vermoim, Famalicão.

Estão por apurar as circunstâncias da queda, ocorrida na quarta-feira à noite. À chegada dos bombeiros a vítima estava em paragem cardiorespiratoria e todas as tentativas de reanimação foram infrutíferas.

No socorro estiveram os Bombeiros de Famalicão e a VMER do hospital local. A GNR de Joane e o Núcleo de Investigação Criminal estiveram no local.