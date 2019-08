Homem morre em despiste de mota em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 15:06 Facebook

Um homem de 66 anos morreu ao início da madrugada deste domingo, num despiste de ciclomotor em Delães, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher a vítima seguia de mota e terá entrado em despiste por razões ainda não apuradas. Sofreu um traumatismo crânio encefálico grave. Foi assistido no local mas não resistiu aos ferimentos e óbito foi declarado no local.

Os Bombeiros de Riba de Ave e a VMER de Famalicão socorreram a vitima. A GNR de Riba de Ave registou a ocorrência e o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR vai agora averiguar as causas do acidente.