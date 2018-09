Alexandra Lopes Hoje às 09:45 Facebook

Um homem de 87 anos morreu quinta-feira à noite, depois de ter sido atropelado em Antas, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, na sequência do atropelamento a vítima sofreu ferimentos muito graves mas acabou por morrer na sala de emergência do hospital de Famalicão.

No local estiveram os Bombeiros de Famalicão e a VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A PSP de Famalicão registou a ocorrência.