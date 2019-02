Alexandra Lopes Hoje às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 58 anos sofreu queimaduras graves quando manuseava soda cáustica na tarde deste sábado, em Castelões, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher o homem estaria a efetuar trabalhos em casa, com soda cáustica quando por razões não apuradas se queimou no pescoço, tórax e na face.

Foi assistido pela VMER de Famalicão, SIV de Santo Tirso e Bombeiros de Famalicão e transportado ao hospital de S. João, no Porto.