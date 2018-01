Incêndio desaloja família com cinco pessoas em Famalicão

Alexandra Lopes Ontem às 23:36, atualizado hoje às 00:12 Facebook

Uma família de cinco pessoas ficou desalojada na noite desta segunda-feira, depois de um incêndio ter danificado a casa onde habitavam em Lousado, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo situava-se no rés do chão da moradia, contudo o fumo e as altas temperaturas acabaram por afetar também o primeiro andar.

A casa ficou sem condições de habitabilidade e os moradores foram realojados em casa de familiares.

Os Bombeiros de Famalicão estiveram no local com três veículos e onze elementos.