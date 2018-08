Incêndio em cozinha danificou moradia durante ausência dos proprietários

Alexandra Lopes 28 Maio 2018 às 19:10 Facebook

Um incêndio na cozinha de uma habitação, esta segunda-feira, em Esmeriz, Famalicão, causou estragos em toda a moradia.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, os proprietários estariam fora desde manhã e ao chegar a casa depararam-se com fumo a sair pelas janelas. O foco de incêndio estava na zona da cozinha, contudo, o fumo espalhou-se por toda a casa e, juntamente com as altas temperaturas, causou bastantes estragos.

Rui Santos, adjunto dos Bombeiros de Famalicão, adiantou que a maior dificuldade foi a acumulação de fumo em todos os compartimentos da casa e a deteção do foco de incêndio. A mesma fonte avançou que o fogo ter-se-á desenvolvido ao longo do dia. A causa das chamas ainda é desconhecida.

Os proprietários da moradia vão pernoitar numa outra casa que possuem.

Os Bombeiros de Famalicão estiveram no combate às chamas com dez bombeiros e três viaturas.