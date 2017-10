Incêndio em cozinha de casa faz três feridos em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 09:22, atualizado às 09:24 Facebook

Três pessoas ficaram feridas num incêndio na cozinha de numa habitação em Cabeçudos, Famalicão, na noite desta segunda-feira.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o fogo terá deflagrado na zona do fogão e exaustor, e foi extinto por populares que acudiram ao pedido de ajuda da proprietária do apartamento, uma mulher grávida de 23 anos.

Ao tentarem apagar o fogo, dois vizinhos, de 39 e 40 anos, sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos. A mulher também foi transportada ao hospital por precaução.

Os Bombeiros de Famalicão estiveram no local com 14 homens e quatro viaturas.