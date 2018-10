Alexandra Lopes Ontem às 22:11 Facebook

Um incêndio numa oficina em Esmeriz, Famalicão, ao início da noite desta segunda-feira, causou danos em quatro viaturas.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, as viaturas estavam no parque exterior da oficina. O alerta para o fogo foi dado poucos minutos depois das 21 horas.

Os Bombeiros de Famalicão estiveram no local com duas viaturas e dez homens.

O incêndio já tinha sido extinto cerca das 22 horas.